В оккупированной Макеевке российские военные танком раздавили машину (видео)

Во временно оккупированной Макеевке российские оккупанты танком раздавили автомобиль гражданских. Находились ли в нем люди – неизвестно.

Об этом на своей странице в соцсети написал журналист и блогер Денис Казанский.

"Российский "освободитель" раздавил гражданский автомобиль. Ну, ничего, главное, что не бандеровец. Своим можно", – написал Казанский.

На кадрах с видео видно, как танк полностью раздавил автомобиль со стороны правого пассажирского сиденья. После совершенного оккупанты оставили танк на автомобиле. Пострадали ли гражданские — пока неизвестно.

В оккупированной Макеевке российские военные танком раздавили машину

Напомним, что ВСУ дронами ликвидировали оккупантов в Харьковской области.

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