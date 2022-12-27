В оккупированной Макеевке убили семью из восьми человек, четверо из них – дети: преступление могли совершить военные РФ

По информации советника мэра Мариуполя, убийство было совершено российскими военными на почве этнической нетерпимости. Погибшая семья – ромы.

В оккупированной Макеевке Донецкой области неизвестные расстреляли семью из восьми человек.

Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ.

Среди жертв – четверо детей. Известно возраст трех – 1, 7 и 9 лет. Всех членов семьи убили выстрелами в голову. После чего злоумышленники скрылись на авто.

Сегодня днем коллаборанты так называемой "ДНР" отчитались, что якобы задержали "трех ранее судимых жителей микрорайона "Калининский", признавшихся, что совершили преступление из корыстных побуждений с целью хищения автомобиля и ценного имущества". Отмечается, что якобы злоумышленники угнали у семьи автомобиль Skoda.

В то же время советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что убийство было совершено российскими военными на почве этнической нетерпимости.

"Убийство носило откровенно националистический характер. Убитая семья – ромской национальности. Во-вторых, все убитые имеют пулевые ранения в голову с близкой дистанции. Все публичные источники Макеевки сообщали, что преступление совершено военными. Относительно "Вагнера" – логическое предположение, но только предположение.", – отметил Андрющенко.

По его словам, россияне как всегда покрывают преступление своих приспешников.

"Логично, что это только начало. Дальше не только на оккупированных территориях. Набрав на фронт извергов и преступников, неонацистов и другой человеческий хлам, вскоре сама Московия захлебнется от подобных насильственных преступлений. Когда людям-социопатам дают в руки оружие и безнаказанность — финал всегда предсказуемый", – подытожил Андрющенко.

Ранее сообщалось, что на оккупированной территории россияне расстреляли 28 ромов за то, что те отравили роту водкой.

оккупанты бегут с фронта с оружием в руках

Напомним, что в Подмосковье задержали восьмерых мобилизованных россиян, сбежавших с оружием из Луганской области.

6 декабря стало известно, что в Новошахтинске Ростовской области РФ мужчина в камуфляже обстрелял полицейских, один из них был ранен. Впоследствии стало известно, что стрелком оказался осужденный грабитель, которого завербовали в ЧВК "Вагнер".

В сентябре Генштаб ВСУ фиксировал массовое дезертирство оккупантов в Крым.

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