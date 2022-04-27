В оккупированной Васильевке на Запорожье россияне назначили "и.о. председателя" городского совета

В оккупированной Васильевке на Запорожье россияне назначили "и.о. председателя" городского совета

В временно оккупированных населенных пунктах Запорожской области фиксируют случаи добровольного сотрудничества с российскими захватчиками.

В городе Васильевка военные Российской Федерации с согласия назначили "и.о. председателя" городского совета Наталию Романиченко. Новоназначенная представительница оккупационной администрации записала видеообращение к местным жителям.

Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края.

После назначения российские захватчики сняли со здания городского совета государственный флаг Украины. На его месте вывесили свой триколор.

Кроме того, в Энергодаре гражданки Украины Шумилина Светлана Владимировна, Плотникова Алла Викторовна и Гринчук Екатерина Александровна заняли должности, которые связаны с административно-хозяйственными функциями в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории. В частности, в оккупационной администрации государства-агрессорки России.

Как сообщалось, в оккупированном селе в Запорожье россияне ведут перепись населения и роют траншеи, чтобы скрыть технику. По сообщениям местных жителей, русские военные поселились в школе, больницы и находятся в сельском совете.

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