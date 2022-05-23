В оккупированной Васильевке на Запорожье российских военных уже больше, чем местных жителей

В оккупированной Васильевке на Запорожье российских военных уже больше, чем местных жителей

Из-за российской войны в стране большое количество украинцев вынужденно покинули свои дома.

Не стала исключением и Запорожская область. В некоторых же населенных пунктах региона, оказавшихся во временной оккупации, появилось много военных государства-террориста России.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской ОВА.

В частности, местные жители захваченной Васильевки рассказывают, что количество захватчиков в городе превысило число гражданских жителей. В других населенных пунктах также больше российских военных оккупантов.

"Оккупанты продолжают грабить мирное население, забирая из домов все, что им по вкусу", — рассказали в Запорожской ОВА.

Так же ситуация в Новогоровке Васильевского района и в селе Инженерное Пологовского района. В населенных пунктах оккупанты базируются в школе и здании культуры.

В свою очередь, в Гусарке захватчики расселились в заброшенных домах. Они провели обход, а затем ограбили дома, из которых уехали.

Как сообщалось, начались 89 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Российские оккупанты увеличили интенсивность применения авиации. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба по состоянию на 23 мая.

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