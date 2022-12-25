В оккупированной Васильевке россияне усиливают режим: ввели многодневный комендантский час

Жители не смогут покидать собственные дома.
Российские кафиры усилят свои режимно-административные меры на временно захваченных территориях Запорожской области. В частности, в Васильевке.
Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ 25 декабря.
Отмечается, что в оккупированной Васильевке оккупанты ввели комендантский час. Он продлится с 28 декабря этого года до 4 января 2023-го.
Работникам экстренных служб выдадут специальные пропуска. А другим местным жителям запрещено покидать жилье и перемещаться в населенном пункте.
Напомним, в течение ноября россияне выпустили с оккупированных территорий юга Украины всего 800 граждан. Оккупанты ввели пропуски для выезда из территории.
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