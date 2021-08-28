В оккупированной Ялте загорелся пятиэтажный жилой дом, который пострадал после недавнего потопа

В оккупированной Ялте загорелся пятиэтажный жилой дом, который пострадал после недавнего потопа

Площадь дома - 1 тыс. кв. м.

В пятиэтажном жилом доме в оккупированной Ялте вспыхнул сильный пожар.

Об этом сообщает МЧС РФ.

Эва курировали 17 человек, информация о пострадавших не поступала.

"Всего привлечено 52 человек и 16 единиц техники", — добавили в МЧС.

"Глава администрации Ялты" Янина Павленко заявила, что дом, где произошел пожар, стал "одним из самых пострадавших во время потопа".

Представитель "властей" выложила в Сеть несколько видео. Она находится возле горящего дома.

Напомним, что ранее из-за наводнения частично пострадали ялтинские гостиницы и санатории. Также сообщалось о затоплении "до самого потолка" ялтинского крокодиляриума, расположенного на цокольном этаже здания в центре города. 70 крокодилов оказались на свободе.

Добавим, что количество эвакуированных жителей Ялты с мест подтопления превысило 600 человек, 50 из них — дети. Без газоснабжения в городе остаются 719 абонентов. В то же время горожанам начали восстанавливать подачу воды и электричества.

Заметим, что Керчь тоже оказалась под ударом стихии. Река там вышла из берегов, авто затонули, люди передвигались по городу вплавь.

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