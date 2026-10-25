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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В оккупированные Олешки дронами доставили 600 кг помощи для малышей: детали

Гвардейцы роты «Болгаричи» 11-й бригады НГУ доставили в оккупированные Олешки более 600 кг помощи для детей.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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В Олешки дронами доставили 600 кг помощи

В Олешки дронами доставили 600 кг помощи / © МВС

Украинские нацгвардейцы с помощью беспилотников доставили в временно оккупированные Олешки на Херсонщине 15 пакетов гуманитарной помощи для семей с детьми.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский.

Какую помощь дронами доставили в оккупированные Олешки

Операцию провели бойцы роты специального назначения «Болгаричи» 11-й бригады Национальной гвардии Украины. Они доставили груз для семей с детьми, которые остаются в оккупированном городе.

«У них — сухие завтраки, молоко, развивающие игры и игрушки. 15 пакетов общим весом более 600 килограммов», — отметил Иван Выговский.

В МВД подчеркнули, что помощь назначена в первую очередь семьям, оказавшимся в оккупированных Олешках. Среди них есть и малыши, родившиеся уже во время полномасштабной войны.

«Среди детей, которые находятся в заблокированных Олешках, есть и те, кто родился уже во время полномасштабной войны и не знает жизни без террора. Поддерживаем эти семьи и доставляем им продукты первой необходимости», — сказал Иван Выговский.

Министр также поблагодарил всех, кто присоединился к операции: тех, кто собирал свертки, руководил дронами и обеспечивал прикрытие.

«Благодарю каждого, кто собирал эти пакеты, руководил дронами и обеспечивал прикрытие. Каждому, кто рискуя жизнью, помогает украинцам на оккупированной территории», — подчеркнул Выговский.

Напомним, ранее украинские военные уже доставляли гуманитарную помощь в временно оккупированные Олешки на Херсонщине. С помощью дронов они передали местным жителям около четырех тонн продуктов, лекарств и детских наборов — около 400 упаковок. К операции подключились подразделения Национальной гвардии, морской пехоты и пограничники.

ВСУ ранее доставляли гуманитарную помощь в оккупированные Олешки

Напомним, 4 октября украинские военные передали жителям временно оккупированных Олешек в Херсонской области почти четыре тонны гуманитарной помощи. С помощью дронов людям доставили продукты, лекарства и наборы для детей — около 400 упаковок. К операции подключились подразделения Национальной гвардии, морской пехоты и пограничники.

Еще раньше, 27 сентября, Силы обороны провели одну из самых масштабных операций по доставке помощи в город: дронами сбросили около четырех тонн продуктов на 100 локаций в Олешках. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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