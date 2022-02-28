В оккупированных Дергачах под Харьковом правоохранители уничтожили два танка оккупантов (видео)

В оккупированных Дергачах под Харьковом правоохранители уничтожили два танка оккупантов (видео)

Местные полицейские отминусовали два танка у захватчиков.

В Харьковской области полицейские уничтожили два танка в оккупированных Дергачах.

Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Харьковской области.

Дергачи сегодня временно подконтрольны врагу, но это не имеет никакого значения. Вражеская техника пылает и здесь. В Дергачах полиция уничтожила два российских танка

"Украинские военные, нацгвардейцы, полиция, тероборона, граждане никогда не согласятся на оккупацию Украины. Мы все будем уничтожать врага, даже на тех территориях, на которые временно влез агрессор. И еще раз обращаемся к российским солдатам – сдавайтесь, сложите оружие, бегите домой. Здесь вам не рады. Вас здесь ненавидят. Украина будет свободной. Слава Украине!", — сообщили в полиции.