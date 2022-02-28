Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В оккупированных Дергачах под Харьковом правоохранители уничтожили два танка оккупантов (видео)

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В оккупированных Дергачах под Харьковом правоохранители уничтожили два танка оккупантов (видео)

Associated Press

Местные полицейские отминусовали два танка у захватчиков.

В Харьковской области полицейские уничтожили два танка в оккупированных Дергачах.

Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Харьковской области.

Дергачи сегодня временно подконтрольны врагу, но это не имеет никакого значения. Вражеская техника пылает и здесь. В Дергачах полиция уничтожила два российских танка

"Украинские военные, нацгвардейцы, полиция, тероборона, граждане никогда не согласятся на оккупацию Украины. Мы все будем уничтожать врага, даже на тех территориях, на которые временно влез агрессор. И еще раз обращаемся к российским солдатам – сдавайтесь, сложите оружие, бегите домой. Здесь вам не рады. Вас здесь ненавидят. Украина будет свободной. Слава Украине!", — сообщили в полиции.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация