В оккупированных городах Луганской области люди отказываются работать: Гайдай рассказал — почему

Российским оккупантам не удается наладить обещанную жизнь людей в Луганской области.
В Рубежном, Лисичанске, Северодонецке и Кременной оккупанты имеют проблемы с рабочей силой. Многие отказываются работать, потому что часто не получают зарплату.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Избегают люди объявлений о работе еще и потому, что тогда растет вероятность попасть в ряды мобилизованных.
"Организовать деятельность центров занятости у оккупантов получилось, а вот занять население – нет. Да и предлагать вакансии они не умеют. К примеру, работы по разбору завалов или деятельность охранника в оккупанты оцениваются одинаково. Найдутся те, кто выберет боль тяжелее тех же денег. ?", — подчеркнул Гайдай.
По его словам, на оккупированных территориях Луганской области много "вакансий" за последние недели возникло и в органах внутренних дел оккупантов. Впрочем, существуют ли они реально, пока неизвестно.
Как сообщалось, в Луганской области в оккупированном Северодонецке отсутствуют газ и свет. Возвращающиеся в город сразу выезжают обратно, потому что там нет условий для проживания. Оккупационные власти пытаются создать картинку "восстановления жизни", — говорит городской голова Северодонецка Александр Стрюк.
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