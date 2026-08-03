В оккупированных городах Луганской области произошел очередной коллапс с водой: восстановление не обещают

Вода / © Pixabay

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Жители нескольких оккупированных городов Луганской области снова остались без водоснабжения или получают воду со значительными ограничениями.

Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Алексей Харченко в Telegram.

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По его словам, полностью прекратили подачу воды в Алчевск и Перевальск. В Брянке и Кадиевке водоснабжение было ограничено на 80%.

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Оккупационные власти не называют сроки устранения аварии. Подвоз питьевой воды для населения также не был организован.

Харченко подчеркнул, что ситуация с коммунальной инфраструктурой особенно критична в населенных пунктах, оккупированных Россией еще в 2014 году. В течение 12 лет сети почти не обслуживали, что вызывает регулярные аварии.

В то же время, проектно-сметную документацию оккупанты обещают подготовить только за полтора года — до конца 2027-го.

«Потом снова что-нибудь придумают», — отметил глава Луганской ОВА.

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