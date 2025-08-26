- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 115
- Время на прочтение
- 1 мин
В оккупированных Макеевке и Енакиево раздаются взрывы: что известно (видео)
Оккупационная администрация заявила о массированном налете беспилотников.
В ночь на вторник, 26 августа, в оккупированных Макеевке и Енакиево Донецкой области прогремели громкие взрывы.
Местные жители рассказали о пролетах беспилотников самолетного типа.
«Прилеты» в Макеевке зафиксировали поздно вечером 25 августа. Оккупационная администрация заявила, что удар был нанесен «по складам». О каких именно объектах идет речь, не уточняется.
OSINT-паблик Exilenova+ также сообщает о «прилетах» ударных дронов по части складов в городе.
Российский Telegram-канал Astra также написал о взрывах в Енакиево.
Напомним, утром 24 августа в Санкт-Петербурге и Сызрани РФ раздались взрывы. Под удар, в частности, попал порт Усть-Луга, через который РФ транспортирует нефть, газ и т.д.