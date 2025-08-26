В оккупированных Макеевке и Енакиево раздаются взрывы: что известно (видео)

Макеевка и Енакиево вздрогнули от взрывов / © скриншот с видео

В ночь на вторник, 26 августа, в оккупированных Макеевке и Енакиево Донецкой области прогремели громкие взрывы.

Местные жители рассказали о пролетах беспилотников самолетного типа.

«Прилеты» в Макеевке зафиксировали поздно вечером 25 августа. Оккупационная администрация заявила, что удар был нанесен «по складам». О каких именно объектах идет речь, не уточняется.

OSINT-паблик Exilenova+ также сообщает о «прилетах» ударных дронов по части складов в городе.

Российский Telegram-канал Astra также написал о взрывах в Енакиево.

Напомним, утром 24 августа в Санкт-Петербурге и Сызрани РФ раздались взрывы. Под удар, в частности, попал порт Усть-Луга, через который РФ транспортирует нефть, газ и т.д.