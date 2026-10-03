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- Украина
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В оккупированных Олешках люди подорвались на минах при попытке уехать за продуктами
По данным медиа, группа людей наткнулась на взрывное устройство возле сгоревших автомобилей.
При выходе из Олешек гражданские подорвались на мине: 50-летняя женщина погибла, еще несколько человек травмированы.
Об этом пишут местные СМИ.
Сообщают, что в районе «Близнецов» группа людей натолкнулась на взрывное устройство возле сгоревших автомобилей. Известно о гибели 50-летней женщины от полученных ранений, еще несколько человек травмированы.
Голод в Олешках — что известно
Олешки на оккупированной части Херсонщины уже более трех месяцев отрезаны от поставок продуктов. Украина вела переговоры с Россией по эвакуации гражданских, однако безуспешно.
Последняя регулярная доставка продовольствия в Олешки состоялась 26 мая. После того, как закончились овощи, которые людям удалось вырастить летом, многие жители были вынуждены готовить и есть сорняки. Оставшиеся в городе люди оказались на грани выживания.
По оценкам украинских властей, сейчас в Олешках остаются около двух тысяч гражданских, среди которых около 50 детей. До полномасштабного вторжения РФ в городе проживало около 24 тысяч человек.
В конце сентября ВСУ дронами в Олешки доставили около 4 тонн продуктов. Помощь сбросили на 100 локаций.
Европейский Союз призвал Россию обеспечить безопасный гуманитарный доступ к временно оккупированным Олешкам Херсонской области и разрешить гражданским покинуть город. Об этом говорится в заявлении еврокомиссара по вопросам равенства, готовности и антикризисного управления Аджи Лябиб, обнародованном 2 октября.
«Происходящее в Олешках в Украине ужасает. Гражданские оказались в ловушке российских сил без доступа к пище, лекарствам, чистой воде и базовой помощи. Это неприемлемо», — заявила Лябиб.
Как подчеркнула еврокомиссар, гуманитарная помощь должна беспрепятственно поступать к нуждающимся людям, а гражданским должны позволить покинуть город.
Лябиб отметила, что ЕС взаимодействует с партнерами и использует все доступные возможности для оказания помощи, в том числе людям, находящимся на временно оккупированных территориях.