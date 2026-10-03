В оккупированных Олешках люди подорвались на минах при попытке уехать за продуктами

Олешки / © antikor.com.ua

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При выходе из Олешек гражданские подорвались на мине: 50-летняя женщина погибла, еще несколько человек травмированы.

Об этом пишут местные СМИ.

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Сообщают, что в районе «Близнецов» группа людей натолкнулась на взрывное устройство возле сгоревших автомобилей. Известно о гибели 50-летней женщины от полученных ранений, еще несколько человек травмированы.

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Голод в Олешках — что известно

Олешки на оккупированной части Херсонщины уже более трех месяцев отрезаны от поставок продуктов. Украина вела переговоры с Россией по эвакуации гражданских, однако безуспешно.

Последняя регулярная доставка продовольствия в Олешки состоялась 26 мая. После того, как закончились овощи, которые людям удалось вырастить летом, многие жители были вынуждены готовить и есть сорняки. Оставшиеся в городе люди оказались на грани выживания.

По оценкам украинских властей, сейчас в Олешках остаются около двух тысяч гражданских, среди которых около 50 детей. До полномасштабного вторжения РФ в городе проживало около 24 тысяч человек.

В конце сентября ВСУ дронами в Олешки доставили около 4 тонн продуктов. Помощь сбросили на 100 локаций.

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Европейский Союз призвал Россию обеспечить безопасный гуманитарный доступ к временно оккупированным Олешкам Херсонской области и разрешить гражданским покинуть город. Об этом говорится в заявлении еврокомиссара по вопросам равенства, готовности и антикризисного управления Аджи Лябиб, обнародованном 2 октября.

«Происходящее в Олешках в Украине ужасает. Гражданские оказались в ловушке российских сил без доступа к пище, лекарствам, чистой воде и базовой помощи. Это неприемлемо», — заявила Лябиб.

Как подчеркнула еврокомиссар, гуманитарная помощь должна беспрепятственно поступать к нуждающимся людям, а гражданским должны позволить покинуть город.

Лябиб отметила, что ЕС взаимодействует с партнерами и использует все доступные возможности для оказания помощи, в том числе людям, находящимся на временно оккупированных территориях.

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