В оккупированных Олешках люди умирают от голода, а дороги усеяны телами: что происходит в городе

Олешки / © Фото из открытых источников

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В оккупированном Россией городе Олешки Херсонской области сложилась критическая гуманитарная ситуация. Из довоенных 24 тысяч жителей там осталось менее двух тысяч человек. Они вынуждены выживать без электричества, отопления, водоснабжения и регулярной поставки продуктов.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на свидетельства местных жителей, украинских чиновников и представителей международных организаций.

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Люди умирают, а морги переполнены

Местные жители рассказывают, что продовольствия практически нет. Люди ищут пищу среди разрушенных построек, выращивают овощи на огородах, набирают воду из колодцев и используют дрова для обогрева.

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Из-за отсутствия электричества тела погибших разлагаются в городском морге. По словам начальницы Олешковской городской военной администрации Татьяны Гасаненко, еще около сотни тел находятся в подвале местной больницы.

Медицинское учреждение испытывает острую нехватку лекарства и необходимого оборудования. Из-за атак беспилотников машины скорой помощи не могут безопасно добраться до пациентов.

По информации Управления ООН по правам человека, последняя регулярная поставка продовольствия автомобильным транспортом состоялась еще 26 мая.

Дорога смерти: люди идут пешком через минные поля

Единственным шансом спастись для части жителей остается опасный путь в соседние населенные пункты.

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Одна из жительниц Олешек, 40-летняя женщина, ранее работавшая парикмахершей, рассказала журналистам, что прошла около 20 километров частично заминированной дорогой, опасаясь погибнуть в любой момент.

Путь в село Раденск местные называют «дорогой смерти». По словам Гасаненко, там лежат тела погибших, которые никто не уносит.

Женщина также сообщила о взрыве, который в этом месяце унес жизни четырех человек. Еще один 86-летний мужчина получил тяжелые ранения.

Эвакуация пешком или на велосипеде может длиться шесть-восемь часов. Людям приходится обходить заминированные участки, пережидать обстрелы и избегать беспилотников.

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По данным местных властей, в Олешках остаются по меньшей мере 35 детей.

Украинские военные доставляют еду дронами

Несмотря на российскую оккупацию, украинские военные пытаются помогать гражданским, используя тяжелые беспилотники.

По словам представителя 34-й отдельной бригады морской пехоты Евгения Воронецкого, дроны перевозят через Днепр продовольствие, медикаменты и средства гигиены.

С сентября таким способом удалось доставить более семи тонн гуманитарной помощи. В посылки входят консервы, крупы, сахар, сладости для детей и лекарства, в том числе инсулин.

В то же время, военный подчеркнул, что этих запасов недостаточно для полноценного обеспечения людей в течение зимы. Их задача – помочь гражданским продержаться и подготовиться к эвакуации.

Эвакуацию с Олешек до сих пор не согласовали

Украина неоднократно призывала Россию согласовать временное прекращение огня для создания гуманитарного коридора.

По данным ООН, стороны обсуждали возможность эвакуации, однако договоренности до сих пор нет.

В Офисе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека отметили, что Россия не предоставила четкие гарантии безопасности для проведения гуманитарной операции.

Папа Римский Лев XIV также обратился к Владимиру Путину с призывом обеспечить доставку пищи и медикаментов и разрешить эвакуацию гражданских.

Представители Международного комитета Красного Креста заявили о готовности помочь, но для этого необходимо согласие обеих сторон и гарантии безопасности.

Тем временем приближение зимы делает положение людей, остающихся в оккупированном городе, все более опасным.

Голод в Олешках: последние новости

Напомним, журналисты "Следство.Инфо" идентифицировали российские военные подразделения, причастные к гуманитарной катастрофе и блокаде в оккупированных Олешках. По данным расследователей, гражданское население морят голодом военнослужащие 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота РФ и 331-го гвардейского парашютно-десантного полка.

126-ю бригаду береговой обороны сформировали в аннексированном Крыму 2014 года из бывших украинских военных-предателей. Формирование понесло тяжелые потери под Вознесенском и сейчас воюет на Херсонщине в составе группировки «Днепр», страдая от системного кризиса и нехватки поставок. Расследователи установили экскомандира подразделения полковника Олега Александрова, который кичился истреблением украинцев, и вероятного нынешнего руководителя Константина Кочеткова.

Вторым причастным подразделением является «элитный» 331 парашютно-десантный полк из Костромской области под командованием Олега Морозова. Этот полк известен расстрелом украинских воинов под Иловайском в 2014 году, а во время полномасштабного вторжения участвовал в боях в Киевской области, под Сватовым, Кременной, Бахмутом и Временным Яром, после чего был зафиксирован в районе Олешек.

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