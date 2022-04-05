В оккупированных Пологах россияне захватили и заменяли внутреннюю территорию больницы

Медицинскому персоналу и пациентам запретили возвращаться в заведение.
Во временно оккупированном городе Пологи, что в Запорожской области, россияне захватили внутреннюю территорию медучреждения.
Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.
Отмечается, что речь идет о центральной районной больнице. Ее оккупанты также заменяли, отметили в ОГА. Медицинскому персоналу и пациентам запретили возвращаться в заведение.
Интересно, что в помещении больницы остались ранены российские военные", — говорится в сообщении.
Кстати, Российская Федерация продолжает вооруженную агрессию против Украины, обстреливая мирные села и городки в Пологовском районе нашей области.
Как сообщалось, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области мужчинам присылают фейковые повестки на службу захватчикам Российской Федерации в так называемой "народной милиции". Кроме того, по информации ова, военные страны-оккупантки РФ пытаются подключать в городе российский интернет.