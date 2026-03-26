В оккупированных РФ областях массово без вести исчезают девушки-подростки: что известно

Исчезновение девушек

На временно оккупированных территориях, в частности, в Крыму, фиксируют случаи исчезновения несовершеннолетних. Наиболее уязвимой группой остаются девушки в возрасте 12–18 лет. Последние случаи отмечены в Алуште (8 марта) и Симферополе (16 марта).

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По имеющейся информации, часть исчезновений совершается без оперативной реакции со стороны местных оккупационных правоохранительных органов, а поисковые действия ограничиваются формальными сообщениями.

«Родственники пропавших сталкиваются с отсутствием четкой коммуникации и прозрачных процедур. Во многих случаях информация об обстоятельствах исчезновения не разглашается, что затрудняет поиск и увеличивает риски для детей. На фоне информационной изоляции и отсутствия эффективного контроля, такие регионы становятся средой, где преступления против несовершеннолетних могут оставаться без надлежащего расследования», — говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления не исключают, что частные случаи исчезновений могут быть связаны с деятельностью преступных сетей, в частности в сфере торговли людьми.

«Ситуация свидетельствует о системных проблемах с безопасностью гражданского населения на временно оккупированных территориях, где базовые механизмы защиты детей фактически не работают», — отмечает Центр национального сопротивления.

Напомним, враг задерживает детей на временно оккупированных территориях, чтобы давить на родителей. Родителям задержанных угрожают лишением родительских прав и депортацией детей в Россию. Причиной задержаний фактически является борьба с детьми, которые проявляют украинскую позицию