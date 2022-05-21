В оккупированных Россией медучреждениях не хватает лекарств: россияне блокируют поставки из Украины

В оккупированных Россией медучреждениях не хватает лекарств: россияне блокируют поставки из Украины

Российские захватчики блокируют доставку гуманитарных грузов во временно оккупированных населенных пунктах.

В медучреждениях, оказавшихся на временно захваченных территориях, проблема с обеспечением необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями. Впрочем, оккупанты страны-агрессора блокируют поставки препаратов с подконтрольных Украине территорий.

Об этом сообщают в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В Минздраве отмечают, что захватчики пытаются использовать эту ситуацию как один из способов принуждения к взаимодействию с ними. "Это еще одно из многих преступлений, которые совершают террористы из РФ на территории Украины. Ведь оккупанты нарушают нормы Конвенции о защите гражданского населения во время войны", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на оккупированной территории находятся 235 медицинских учреждений и более 20 бригад экстренной медицинской помощи.

Большинство работников больниц получают выплаты. Впрочем, о 18 заведениях отсутствуют данные о выплате заработной платы за апрель. Их руководство не выходит на связь, отмечают в Минздраве. В решении этого вопроса Минздрав сотрудничает с военными администрациями.

Напомним, с начала войны 628 заведений здравоохранения повреждены российскими оккупантами за время войны. Более 100 – полностью разрушены.

Читайте также: