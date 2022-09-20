В оккупированный Луганск массово свозят раненных зеков-"вагнеровцев"

Набранные в ППК "Вагнер" заключенные из РФ уже не рады, что соблазнились получить свободу и амнистию.

Свобода далась им высокой ценой – либо утратой жизни, либо конечностей.

Об этом сообщает "Оперативный ВСУ".

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"Поступают сообщения, что в 1-ю городскую больницу временно оккупированного Луганска большие очереди из "вагнеровцев", кто-то без ручек, кто-то без ножек, но все они мечтают вернуться в свои тюремные камеры и больше не встречаться с ВСУ. Российские "зеки" поняли, что они только мясо. Скоро начнутся бунты. Пригожин скосил им срок, но забрали руки и ноги, а у большинства еще и жизнь", — говорится в сообщении.

Напомним, в Сети появилось видео, на котором приближенный к Путину российский бизнесмен Евгений Пригожин вербует российских рецидивистов, насильников и других заключенных в одной из колоний для войны в Украине.

На это отреагировал советник Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, видео с тем, как Пригожин вербует осужденных на войну против Украины, Россия сама "сливала", чтобы пугать украинцев. Он добавил, что ВСУ "перемалят их и даже не заметят".

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