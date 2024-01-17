В оккупированный Мариуполь свезли 50 тысяч мигрантов из депрессивных районов России – в ЦНС объяснили цель

Среди мигрантов – большая доля и криминалитета из РФ.

В временно оккупированный Мариуполь прибыли по меньшей мере 50 тысяч работников из депрессивных регионов Российской Федерации и стран Центральной Азии.

Об этом сообщил представитель Центра национального сопротивления ССО на пресс-конференции 17 января, передает "Украинская правда".

"По нашим данным, во временно оккупированном Мариуполе уже находятся около 50 тысяч россиян и представителей стран Центральной Азии", – заявили в ЦНС.

Специалисты также назвали причину подобных действий. Сейчас во временно оккупированном Мариуполе проживает по крайней мере вдвое меньше людей, чем до полномасштабного вторжения, поэтому оккупационные власти хотят привлечь гастарбайтеров из депрессивных регионов России и стран Центральной Азии для ускорения темпов ассимиляции украинского населения.

Представитель ЦНС добавил, что для захвата новых сфер влияния также активно свозится криминалитет как из России, так и из стран Центральной Азии.

На временно оккупированных территориях уже фиксируют образование этнических уголовных группировок из числа мигрантов.

Более того, в Мариуполе и на временно оккупированной Херсонщине были замечены работники из Беларуси.

Напомним, также в захваченном Мариуполе стремительно распространяются инфекционные заболевания. Эксперты говорят об угрозе эпидемии.

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