В оккупированный Токмак едет пропагандистка Чичерина с идеями "русского мира"

В оккупированный Токмак едет пропагандистка Чичерина с идеями "русского мира"

Российские оккупанты, не преуспевая при наступлениях на некоторый участок, прибегают к пропаганде во временно оккупированных населенных пунктах.

В частности, россияне пытаются продвигать и превозносить идеи "русского мира". Кроме того, они прибегают к созданию фейковых сообщений о якобы поддержке запорожцами из захваченных регионов этой идеи. Отмечается, что это одна из целей оккупантов страны-агрессора.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

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С целью продвижения "русского мира" во временно оккупированный Токмак приехала российская певица-пропагандистка Чичерина, которая с начала войны на Востоке Украины активно ездила на территорию оккупированных Луганской и Донецкой областей выступать для боевиков. Пунинистцы объявили подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины после того, как она сняла желто-голубой флаг с Энергодарского горсовета.

Кроме того, россияне применяют террор и пропаганду, чтобы реализовать захватнический сценарий 2014-го на Донбассе. Так, по сообщениям местных жителей в Энергодаре, оккупнты планируют раздавать "гуманитарную помощь".

Как сообщалось, российские войска 22 апреля на Запорожском направлении совершали штурмовые действия в направлении населенного пункта Зеленое Поле, однако успеха в этом не претерпели. В то же время российские оккупанты усиливают некоторые группировки, а некоторые теряют боеспособность.

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