В "Окне жизни" одесского роддома оставили младенца: появились подробности

Дальнейшую судьбу малыша будут решать соцработники.

15 февраля в "Окне жизни" одесского роддома оставили ребенка. Работники роддома №5 на улице Маршала Говорова, 28 отреагировали на сигнализацию. Они нашли в специальном боксе новорожденного мальчика. Его переодели и передали медикам.

Об этом пишет местное издание "УСИ".

Младенец находится в удовлетворительном состоянии и весит 3 250 граммов. Вместе с мальчиком оставили детские вещи и записку. В ней говорилось, что малыш родился 15 января 2022 года. Факт его рождения не зарегистрирован. Также анонимно указали и время последнего кормления ребенка – в 20:00.

Впоследствии ребенка передали на осмотр педиатрам, установившим, что мальчик здоров. Медики отметили, что малыш ухожен. Никаких гематом и опрелостей на теле ребенка нет. Скорее всего, ребенок родился в роддоме. Дальнейшую судьбу малыша будут решать соцработники. В настоящее время младенец находится в детской городской больнице.

Новости Украины: "окно жизни" - в роддоме Одессы оставили новорожденную девочку

Напомним:

На Закарпатье женщина позвонила в "скорую" и сообщила, что нашла новорожденного ребенка в мусорке. Прибывшие по вызову медики и полиция заметили, что женщина нервничает, а в показаниях путается. В конце концов, призналась — историю придумала, чтобы скрыть беременность 16-летней дочери, потому что боялась осуждения соседей.