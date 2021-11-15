В окрестностях Бугского лимана находятся гигантские поля красного шлама НГЗ (фото)

По данным местных экологов, именно эта масса разносится ветром по прилегающим территориям.

Отходы производства Николаевского глиноземного завода – красный шлам – занимают огромную территорию в районе возле Бугского лимана и несут угрозу окружающей среде.

Об этом свидетельствует фото, опубликованные на Facebook-странице организации "Стоп шлам", на которых снято шламохранилище НГЗ.

На фото демонстрируются занимающие многокилометровую площадь резервуары, заполненные бурой массой. По данным местных экологов, именно эта масса разносится ветром по прилегающим территориям, нанося ущерб здоровью людей, проживающих в районе шламохранилищ, и экологии региона.

По данным экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции, в красном шламе обнаружен ряд опасных веществ, которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека.

В частности, в его составе находятся мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, а также элементы алюминия, бор, кальций, хром, железо, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций.

Следствием выброса этих веществ в атмосферу стала повышенная смертность жителей окрестных населенных пунктов от онкологических заболеваний. Согласно данным Николаевского областного центра онкологии, предоставленным Управлением здравоохранения местной облгорадминистрации по запросу общественной организации "Стоп шлам", в Витовском районе Николаевской области в течение 2011-19 годов количество умерших от рака ротоглотки увеличилось более чем в три раза. При этом во всей Николаевской области за последнее десятилетие эти цифры не изменились.

Аналогичные данные – по онкозаболеваниям ротовой полости: в Витовской районе смертность увеличилась на 259%, в Николаевской области – упала на 36,1%, по Украине – упала на 10,5%.

Также в справке приводится информация в целом по количеству смертей от рака в районе шламохранилищ НГЗ: за 2011-19 годы их стало больше на 38,6%. В то же время в Николаевской области за 2011-20 годы смертность населения от рака упала на 30%.

Напомним, в конце 2019 года местные жители инициировали создание общественной организации "Стоп Шлам". В мае текущего года пострадавшие от действий НГЗ доказали в суде первой инстанции, что деятельность предприятия, а именно складирование более 47 миллионов тонн токсичного красного шлама, причиняют непоправимый ущерб экологии региона.

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