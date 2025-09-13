ТСН в социальных сетях

В окрестностях Купянска идут бои: в ГВА сообщили, есть ли россияне в городе

Андрей Беседин подчеркнул, что вся территория Купянской громады находится под полным контролем ВСУ.

Харьковщина

Харьковщина / © Associated Press

В Купянске на Харьковщине нет россиян, бои ведутся в окрестностях.

Об этом сообщил руководитель городской военной администрации (ГВА — ред.) Андрей Беседин в эфире телемарафона «Єдині новини».

Беседин опроверг информацию DeepState и подчеркнул, что вся территория Купянскй громаді находится под полным контролем ВСУ.

«Военные постоянно сообщают мне, что дают достойный отпор. Враг каждый день бросает все больше сил, чтобы осуществить свою мечту — захватить Купянск», — отметил он.

По словам Беседина, ситуация в городе остается критической: нет света, воды и газа, невозможно проводить восстановительные работы из-за плотных обстрелов. Разрушения катастрофические — более 90% города разрушены или повреждены. Несмотря на это, в Купянске до сих пор остается много людей.

Ранее аналитический канал Deep State сообщил, что российские войска в третий раз использовали газовую трубу для утечки диверсионных групп. После Авдеевки и Суджи новым направлением стал Купянск, куда оккупанты якобы добираются благодаря обустроенному подземному маршруту.

