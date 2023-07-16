В окровавленной одежде и с ножом: как задерживали парня, который в Харькове убил семью и совершил смертельное ДТП

Полиция расследует происшествия преступления.
В Харькове 16 июля задержали 20-летнего парня, который убил свою семью, угнал автомобиль и совершил смертельное ДТП. Он был в окровавленной одежде и имел при себе нож со следами крови.
Об этом сообщили в патрульной полиции Харьковской области.
По данным копов, к ним поступило сообщение о том, что неизвестный угнал автомобиль Daewoo. Впоследствии следствие установило, что вор на краденом транспортном средстве на улице Гвардейцев Широнинцев совершил смертельную аварию.
Задержан подозреваемый на улице Академика Павлова. У мужчины был нож со следами крови и окровавленная одежда.
"На его одежде и открытых участках тела были многочисленные пятна, похожие на кровь. Также в руках он держал нож, у которого также были характерные пятна. Патрульные задержали мужчину и вызвали на место следственно-оперативную группу. Сейчас продолжаются следственные действия", — сообщили в полиции.
Напомним, в Харькове задержали 20-летнего парня, который угнал авто и совершил смертельное ДТП. Впоследствии оказалось, что он убил всю свою семью – сестру, мать и отчима.
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