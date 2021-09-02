В октябре мы увидим снег: метеоролог прогнозирует холодную погоду на экваторе осени

Второй месяц осени в этом году может быть более холодным, чем ноябрь и декабрь.

Во второй половине октября в Украине может выпасть первый снег.

Об этом на пресс-конференции рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, пишет "УНИАН".

"Октябрь в Украине начал иметь процессы предзимья: в нем может быть даже холоднее, чем потом в ноябре и декабре. В последние годы это просматривается. Так что в этом году, если вторая половина октября ознаменуется отрицательными температурами, мы увидим снег с дождем, может образоваться снежный покров", — отметила метеоролог.

По словам Мартазиновой, если раньше в Украине переход к зиме был плавным — с постепенным похолоданием осенью и нулевой температурой в декабре, то сейчас сезоны сильно сместились. Октябрь становится более холодным, зато в следующие два месяца может быть потепление до плюсовых температур выше нормы ноября и декабря.

Метеоролог подчеркнула, что прогнозировать погоду зимой становится все сложнее.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, однако в конце месяца в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

Какой будет погода в ближайшие дни и в течение осени

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