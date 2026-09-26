В Олешках люди мрут от голода и варят сорняки: журналист о новейшем Голодоморе

Олешки

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В оккупированных Олешках Херсонской области стремительно ухудшается гуманитарная ситуация: местные жители фиксируют случаи голодной смерти и вынуждены есть, как во времена Голодомора 1932-33, сорняка, чтобы выжить.

Об этом сообщил журналист Олег Батурин, опираясь на рассказы людей, которые одними из последних смогли уехать из заблокированного города.

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По словам переселенцев, которые поддерживают связь с оставшимися в оккупации, купить продукты в городе почти невозможно. Привычная торговля практически остановилась. Даже стихийные рынки, являвшиеся единственным источником свежей продукции.

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«В Олешках становится все хуже. Есть уже случаи голодной смерти. „Базара“, на котором чего купить почти невозможно — только выменять — почти тоже нет. Люди рвут портулак (сорняк — Ред.) на огороде, его варят и едят. Мы сидим почти всегда в доме. Боимся даже выйти на улицу. Связь очень плохая, но иногда пробивается», — рассказывает журналист слова местных жителей.

В то же время, собеседники журналиста не подтвердили слухи, что в Олешках от голода люди якобы едят собак: «О собаках не слышали».

«Также мне не подтвердили показания других местных Олешек, которые говорили, что люди в этом городе уже вынуждены ловить и есть крыс», — добавил Олег Батурин.

В то же время он отметил, что жители Олешек, уже эвакуированные, «вполне могут не знать, что происходит в другой части города — из-за отсутствия нормальной связи, разрушенной инфраструктуры, заминированных дорог и постоянной опасности с воздуха».

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Голодомор в Олешках: главные новости

Ранее в Bild сообщили, что в оккупированных Олешках стремительно ухудшается гуманитарная ситуация: запасы еды иссякают, а уехать из города практически невозможно.

Еще в мае сообщалось, что в Олешках люди массово погибают от голода. У них нечего есть, а попытки доставить хотя бы хлеб завершаются гибелью гражданских.

На днях в BBC сообщили, что в Олешках тела лежат на улицах с декабря, а люди едят сорняки.

По данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, в оккупированных Олешках и районе остаются более 6 тысяч человек, среди них около 200 детей, страдающих нехваткой пищи, воды и медикаментов.

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