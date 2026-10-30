В Олешках заработала гуманитарная миссия: Лубинец раскрыл подробности, как все происходит

Дмитрий Лубинец в Олешках / © скриншот с видео

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В Олешках Херсонской области продолжается помощь местным жителям и эвакуация. Режим тишины действует без нарушений, а выехать позволяют всем желающим — даже без предварительной записи.

Об этом журналистам сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Перемирие в Олешках — как организовали эвакуацию людей

По словам украинского омбудсмана, делегация добралась до населенного пункта без препятствий благодаря четкому соблюдению договоров по безопасности.

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«Мы доехали спокойно в Олешки, насколько это возможно в таких условиях, но соблюдается полностью режим тишины. Мы отмечаем и подчеркиваем, что с момента установления режима тишины ни одного нарушения не было. Здесь отдельное спасибо тем, кто за этим наблюдает и это обеспечивает», — отметил Дмитрий Лубинец.

В город доставили большой объем гуманитарной помощи, предназначенной в первую очередь для тех жителей, которые решили остаться в своих домах.

«Мы понимаем, вот сегодня к нам даже подходили люди — что мы хотим остаться здесь. И такие есть, и как раз гуманитарная помощь направляется на их обеспечение, в их поддержку», — подчеркнул чиновник.

Он добавил, что параллельно в Олешках был налажен процесс выезда жителей. Для этого привлекли большое количество автобусов. Гражданам предоставили возможность следовать как на подконтрольную Украине территорию, так и в направлении РФ.

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Дмитрий Лубинец в Олешках / © скриншот с видео

Для удобства пассажиров разработали отдельную систему перевозки вещей: большие чемоданы люди не берут в салон, а сдают под специальные маркированные бирки для транспортировки отдельным грузовым транспортом.

Порядок во время эвакуации и свободные места в каждом автобусе контролируют представители двух аппаратов — украинского омбудсмана и уполномоченной по правам человека в РФ Яны Лантратовой. При этом уехать разрешают всем гражданским, даже если они не успели зарегистрироваться заранее.

«Есть уже случаи, когда приходили люди, которые не записались. Им также предоставили возможность. Пожалуйста, заходите, если вы хотите уехать из Олешков. Есть полное содействие», — рассказал Лубинец.

Представители обеих сторон продолжают работать на месте, чтобы помочь каждому.

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Гуманитарная миссия в Олешках — последние новости

Напомним, Украина и РФ согласовали локальное прекращение огня в Олешках для эвакуации населения и доставки гуманитарной помощи. Эта миссия должна обеспечить безопасный коридор для эвакуации людей и доставки необходимой помощи.

Ранее сообщалось, что украинская делегация во главе с уполномоченным по правам человека Дмитрием Лубинцом 29 октября отправилась в направлении оккупированных Олешков. Подробности о ходе операции будут сообщать по мере появления связи.

К слову, стороны пришли к согласию относительно локального режима прекращения огня благодаря посредничеству первой леди США Мелании Трамп.

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