В Олешках завершили разминирование маршрутов: Лубинец рассказал, что будет дальше

Дмитрий Лубинец и представитель РФ / © t.me/astrapress

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Подготовка к гуманитарной миссии в оккупированных Олешках Херсонской области вышла на завершающий этап. Определенные маршруты уже разминировали, а гуманитарный конвой сформировали и подготовили к отправке.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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По словам украинского омбудсмана, гуманитарный груз должен прибыть в центральную больницу города Олешки, где гражданскому населению окажут всю необходимую помощь.

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Для гражданских жителей Олешек, желающих уехать из города, организуют возможность эвакуации до 14:00. Меры безопасности во время этого процесса должны быть обеспечены организаторами миссии.

Раздачу гуманитарной помощи планируют начать после 14:30.

«Пока делегации Украины, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки собрались для координации дальнейших действий в рамках гуманитарной миссии. Также присутствуют журналисты трех стран», — рассказал Лубинец.

Он уточнил, что украинская сторона проводит миссию совместно с уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой. Посредничество и координацию усилий осуществляет первая леди США Мелания Трамп.

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Лубинец поблагодарил Меланию Трамп за личную вовлеченность и помощь в достижении гуманитарных договоренностей.

«Наша общая цель — доставить гуманитарную помощь гражданскому населению и содействовать безопасному выезду всех желающих покинуть город. Наш неизменный приоритет — жизнь и безопасность гражданского населения», — подытожил омбудсмен.

Ранее сообщалось, что украинская делегация во главе с уполномоченным по правам человека Дмитрием Лубинцем 29 октября отправилась в направлении оккупированных Олешков. Подробности о ходе операции будут сообщать по мере появления связи.

Отметим, что 29 октября белорусское государственное информационное агентство «БелТА» сообщило, что Дмитрий Лубинец прибыл в Гомель из пункта пропуска «Новая Гута». В составе делегации также журналисты из Украины и США.

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В команде Дмитрия Лубинца объяснили, почему он отправился в Олешки через РФ.

Напомним, гуманитарное перемирие, которое сначала согласовали только для Олешков, быстро распространилось на всю территорию Херсонской области. Стороны пришли к соглашению о локальном режиме прекращения огня благодаря посредничеству первой леди США Мелании Трамп.

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