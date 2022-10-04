В ООН назвали количество гражданских, погибших в результате агрессии РФ против Украины

Только в сентябре в результате обстрелов погибли 299 гражданских.

В ООН подсчитано количество погибших в Украине гражданских граждан. Среди них много детей.

Об этом говорится в сообщении УВКПЧ ООН.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что смогло подтвердить 6114 случаев гибели и 9132 случая ранения гражданских жителей в Украине в результате войны, которую развязала Россия. Среди погибших по меньшей мере 390 детей, среди раненных — 790 детей.

С 1 по 30 сентября 2022 года в ООН зафиксировали 1222 случая гибели или ранения гражданских лиц в Украине.

95% всех погибших погибли в результате ракетных обстрелов, обстрелов из РСЗО и тяжелой артиллерии.

УВКПЧ ООН считает, что реальные числа значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и многие сообщения из мест, откуда поступает информация о потерях среди гражданского населения, все еще нуждаются в подтверждении. Это касается, например, населенных пунктов Мариуполь, Лисичанск, Попасная и Северодонецк, где, по сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц.

Напомним, что в Сеть попало видео от водителя из гуманитарной колонны, попавшего под вражеский обстрел. Ему с сыном чудом удалось уцелеть.