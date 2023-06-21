В ООН назвали количество убитых гражданских украинцев с начала войны: цифры ужасают

С начала полномасштабной войны России в Украине погибли 9083 гражданских граждан. Кроме того, 15 442 человека получили раненых.

Данные о гибели мирных жителей на 18 июня 2023-го сообщило управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

По подтвержденным данным ООН, погибли 4148 мужчин, 2476 женщин, 280 мальчиков и 221 девочка. К слову, пол 29 детей и 1929 взрослых пока не удалось установить. Среди 15 779 раненых — 473 мальчика и 337 девочек, а также 276 детей, пол которых пока не удалось установить.

Отмечается, что реальное количество случаев гибели или ранения гражданских лиц значительно выше.

"Поскольку много сообщений из мест, где такие случаи имели место, по-прежнему нуждаются в дополнительном подтверждении, в то же время как получение информации из некоторых мест, где продолжаются боевые действия, задерживается", — говорится в документах.

К примеру, речь идет о таких населенных пунктах как Мариуполь в Донецкой области; Лисичанск, Попасная и Северодонецк в Луганской области. Там, по сообщениям, отмечены многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц.

Наиболее смертоносным месяцем для гражданских лиц, по ООН, был март 2022-го. Ведь тогда было, по меньшей мере, 4127 погибших. В апреле-2022 количество смертей гражданских в результате войны снизилось до 808, в мае – до 540, в июне – до 429 и в июле – до 383.

В первые пять дней войны — с 24 по 28 февраля 2022 — погибли 364 человека, в августе — 336, в сентябре — 405 и в октябре — 307.

Напомним, в украинском МВД сообщили о новых жертвах паводков, возникших в результате подрыва Каховской ГЭС российскими войсками. По состоянию на 20 июня известно, что 21 житель Херсонской области погиб, в том числе 5 – из-за прицельных выстрелов россиян. Еще 28 получили ранения.

Читайте также: