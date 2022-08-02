В ООН не отвечают на запросы украинской стороны по убийству военнопленных украинцев в Еленовке — Лубинец

Украинская сторона до сих пор не получила никакой информации от ООН по убийству украинских военнопленных в Еленовке.

Запросы остаются без ответов.

Об этом рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"У нас есть коммуникация с МККК, по ООН у нас хуже ситуация. Письма, запросы я присылаю. Сделал это в первый день сразу после трагедии. Какого-то сигнала, даже неофициального, я лично не получил. Могу это публично подтвердить", — сообщил омбудсмен .

Напомним, что после массового убийства военнопленных в Еленовке родные украинских пленников Кремля потребуют отставки главы Международного комитета Красного Креста. Родные военнопленных жалуются, что Красный Крест до сих пор не сообщил, сколько людей погибло во время плена у россиян, и какое количество находится в донецких больницах на неподконтрольной Украине территории.

В полку "Азов" российский удар по Еленовке расценивают, как акт публичной казни. Но заверили, что выясняют имена исполнителей и организаторов расстрела колонии, где находились украинские военные, в основном "азовцы".

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