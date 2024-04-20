В ООН отреагировали на мощные ракетные удары по Днепру и области

В Организации объединенных наций осудили ракетные удары армии РФ по Днепру и области, которых оккупант ы нанесли ночью 19 апреля.

Об этом в соцсети Х написала координатор гуманитарных вопросов ООН в Украине Дениз Браун.

"Нападения вооруженных сил Российской Федерации на Днепр и другие части региона сегодня утром приносят страдания народу Украины и являются еще одним примером серьезного и осуждающего пренебрежения человеческой жизнью", — говорится в сообщении.

Она отметила, что в Украине снова не мирное утро. Браун напомнила также о ракетных обстрелах Чернигова, где была поражена гражданская инфраструктура.

Как сообщалось, в Днепре завершили спасательные работы на местах ударов ракет. Всего в результате российской атаки в городе погибли три человека.

Напомним, ночью и утром 19 апреля армия РФ массированно ударила ракетами по Днепру и области. Произошли попадания в областном центре, Кривом Роге, Павлограде и в Синельниково. В Днепропетровской области погибли восемь человек. Среди жертв – двое детей.

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