В ООН озвучили количество жертв российской агрессии в Украине, без учета погибших в Мариуполе и Ирпене

В ООН озвучили количество жертв российской агрессии в Украине, без учета погибших в Мариуполе и Ирпене

Ранены 241 человек, 187 женщин, 41 девочка и 38 мальчиков, а также 92 ребенка и 1439 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека по состоянию на начало суток 3 апреля зафиксировало 1417 случаев гибели и 2038 ранений гражданского населения Украины, всего 3455 жертв российского полномасштабного вторжения.

Об этом говорится в ежедневном сообщении УВКПЧ, фиксирующем жертвы с начала развязанной РФ войны, — пишет Укринформ.

В частности, среди убитых — 293 мужчины, 201 женщина, 22 девочки и 40 мальчиков, а также 59 детей и 802 взрослых, пол которых пока неизвестен.

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Ранены 241 человек, 187 женщин, 41 девочка и 38 мальчиков, а также 92 ребенка и 1439 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Большинство смертей и ранений обусловлено применением боеприпасов и взрывчатых веществ с большой площадью впечатления, включая обстрелы тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары.

В то же время, в ООН отмечают, что реальное количество жертв российского вторжения существенно выше, поскольку информация с мест интенсивных боевых действий поступает с опозданием или уточняется. Это касается, в частности, Мариуполя, Волновахи, Изюма, Попасной и Ирпеня.

УВКПЧ со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры Украины также сообщает, что по состоянию на утро 3 апреля погибли 158 детей и не менее 258 ранены.

Добавим, что 5 апреля состоится заседание Совбеза ООН, где будет рассмотрен вопрос убийств в Буче.

Напомним, весь мир всколыхнули зверства российских военных, совершенные на территории Киевской области. После освобождения населенных пунктов, когда наконец украинские войска, журналисты, медики вошли в освобожденные от оккупантов города, увиденное ошеломило — кафиры устроили геноцид на территории Украины.

Зеленский сообщил, что в Украине немедленно будет создан специальный механизм правосудия для расследования и судебного разбирательства каждого зверского преступления оккупантов.