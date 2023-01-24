В ООН озвучили ужасную цифру погибших гражданских в результате войны: количество жертв возрастет

Количество жертв может оказаться больше после появления информации с мест, где продолжаются бои.

С 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, до 22 января 2023 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ 0 ред.) зафиксировало 18 483 жертв среди гражданского населения страны: 7 068 убитых и 11 415 раненных.

Об этом идет речь на сайте организации.

Это включало:

всего 7068 убитых (2800 мужчин, 1895 женщин, 180 девушек и 223 мальчика, а также 35 детей и 1935 взрослых, пол которых пока неизвестен);

всего 11 415 раненых (2 504 мужчин, 1 779 женщин, 241 девушка и 330 мальчиков, а также 267 детей и 6 294 взрослых, пол которых пока неизвестен).

Большинство зарегистрированных потерь среди гражданского населения было вызвано использованием взрывного оружия с большой зоной действия, включая обстрелы из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракет и авиаударов.

Фактические цифры о жертвах значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, было отложено, а многие отчеты все еще ожидают подтверждения. Речь идет, например, о Мариуполе (Донецкая область), Изюме (Харьковской области), Лисичанске, Попасной и Северодонецке (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения.

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Напомним, что ранее в ООН назвали атаку на Днепр нарушением законов войны.

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица обратился к членам Совбеза Организации после российского ракетного удара по многоэтажке в Днепре. Мол, "как это быть рядом с мясником в палате?".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал вражеский ракетный удар по Днепру, отметив необходимость исключения России из Совбеза ООН.

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