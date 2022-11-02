В ООН подтвердили, что 3 ноября "зерновой коридор" возобновит работу.

Несмотря на позицию РФ "зерновое соглашение" будет работать и дальше

ООН подтвердила, что 3 ноября движение через "зерновой коридор" продолжится.

Об этом сообщил глава Министерства инфраструктуры Александр Кубраков.

"В четверг, 3 ноября, ожидается прохождение 8 судов с аграрной продукцией через "зерновой коридор". Получили подтверждение от ООН", — отметил министр.

Он добавил, что второго ноября в Босфоре будут проведены проверки судов.

Напомним, 29 октября после взрывов в Севастополе, когда были повреждены корабли Черноморского флота России, Минобороны страны заявило, что останавливает действие "зернового соглашения".

В ООН заявили, что не считают атаку на Черноморский флот РФ нарушением "зернового соглашения".

После заявлений РФ украинская сторона заявила о невозможности экспорта зерна из-за действий Кремля, что создает угрозу голода в ряде стран Азии и Африки. Однако впоследствии Украина, ООН и Турция согласовали движение в Черном море 14 судов, несмотря на позицию РФ.

Отметим, что Украина, Турция и ООН решили приостановить действие "зернового соглашения" на среду, 2 ноября.

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