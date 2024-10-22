В ООН подсчитали, насколько сократилось население Украины с начала полномасштабной войны: цифра поражает

По данным ООН, население Украины сократилось на 10 миллионов после начала полномасштабного вторжения России.

Население Украины сократилось на 10 миллионов человек или примерно на четверть с начала полномасштабного вторжения РФ. Главными причинами очевидно стали выезд из страны беженцев, падение рождаемости и гибель людей на войне.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на появившийся во вторник, 22 октября, новый отчет Организации Объединенных Наций.

Глава Восточноевропейского отделения Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр во время своего выступления на пресс-конференции в Женеве заявила, что российское вторжение превратило и без того сложную демографическую ситуацию в Украине в "нечто более серьезное".

"Уровень рождаемости резко упал и сейчас составляет менее одного ребенка на женщину, что является одним из самых низких показателей в мире", – сказала она.

Следует отметить, что для поддержания стабильной численности населения в стране должна быть рождаемость на уровне 2,1 ребенка на женщину.

"Украина, население которой на момент распада Советского Союза в 1991 году составляло более 50 миллионов человек, как и почти все ее соседи в Восточной Европе и Центральной Азии, испытала серьезный спад населения. В 2021 году, в последний год перед полномасштабным вторжением России, ее население составляло около 40 миллионов человек", – пишет издание.

Флоренс Бауэр заявила, что точную оценку влияния войны на население Украины придется отложить. Тщательный демографический анализ можно будет сделать только после окончания войны, когда, наконец, можно будет провести перепись населения.

Она отметила, что некоторые регионы, где ведутся активные боевые действия, практически обезлюдели, ведь жители либо стали беженцами, либо были убиты россиянами.

"Точные цифры назвать сложно, но, по оценкам, количество жертв составляет десятки тысяч", – сказала представитель ООН.

По официальным данным, с начала полномасштабного вторжения РФ из Украины за границу выехало 6,7 млн ​​беженцев. Это самая большая цифра в составе демографических потерь Украины за время войны. Смерти военных занимают в этом списке вторую строчку.

Напомним, из-за войны в Украине невозможно оценить реальную численность населения. Сделать это можно полноценно только благодаря проведению переписи в мирное время. Или при использовании других источников информации, например, данных от операторов мобильной связи. Демограф объяснил, почему это сложно сделать в современных условиях и где искать выход.

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