В ООН посчитали, сколько средств нужно для восстановления Украины после войны

Долгосрочные перспективы Украины будут зависеть от продолжительности и интенсивности войны.

В Организации Объединенных Наций оценивают стоимость восстановления украинской инфраструктуры, которая была повреждена или разрушена из-за полномасштабного российского вторжения, по меньшей мере в 411 миллиардов долларов.

Об этом говорится в докладе ООН под названием "Мировое экономическое состояние и перспективы на середину 2023 года".

"При этом смета расходов на восстановление была увеличена до 411 миллиардов долларов", — подчеркнули в организации.

Аналитики отмечают, что долгосрочные перспективы для Украины будут зависеть от того, насколько долго и как интенсивно будут происходить боевые действия. На это также повлияет способность страны финансировать восстановление инфраструктуры.

"Экономика Украины потеряла значительную часть своих промышленных мощностей и энергетической инфраструктуры из-за войны и сократилась на 29,1% в 2022 году. Несмотря на внешнюю финансовую помощь, включая кредит МВФ и поддержку бюджета из Европейского Союза и США, экономика, вероятно, будет стагнировать в 2023 году", — говорится в отчете.

Напомним, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в статье для Киевского форума безопасности написала, что Украина уже начала восстановление поврежденного имущества украинцев, однако в течение ближайшего десятилетия стране понадобится по меньшей мере $400 млрд в рамках международной поддержки.

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