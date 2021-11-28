В ООН прогнозируют, что к 2050 году население Украины может сократиться до 35 миллионов

В ООН прогнозируют, что к 2050 году население Украины может сократиться до 35 миллионов

По данным организации, чтобы стать демографически устойчивой страной, Украине необходима широкомасштабная и комплексная стратегия.

Население Украины сокращается одним из самых быстрых в мире темпов и, вероятно, уменьшится до 35 миллионов к 2050 году.

Об этом говорится в аналитической справке ООН по демографическим процессам в Украине.

"Население Украины сокращается одним из самых быстрых в мире темпов и, вероятно, уменьшится до 35 млн к 2050 году. Низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и постоянный рост уровня внешней миграции разрушают человеческий капитал Украины, а следовательно, и основу для устойчивого развития. Недостаточный уровень благосостояния и отсутствие у женщин возможностей совмещать карьеру и уход за детьми остаются одним из факторов, мешающих украинцам иметь желаемое количество детей", — говорится в справке.

Итак, основными причинами сокращения населения в нашей стране называют: низкую рождаемость, высокий уровень смертности и рост внешней миграции из-за бедности. Основными причинами одного из самых высоких уровней смертности в Европе, особенно среди мужчин, в нашей стране является поведение с высокой степенью риска и неинфекционные болезни.

Около трети украинцев умирают в возрасте до 65 лет, отмечают в ООН. По данным приблизительных подсчетов, за пределами страны постоянно находится около 3 миллионов украинских работников, и их численность, вероятно, будет дальше расти. Высокий уровень бедности и трудности с поиском трудоустройства с достойной оплатой усиливаются политическими, социальными и факторами безопасности, стимулирующими миграционных отток.

Население Украины является одним из тех, кто быстрее всего стареет в Европе, что является прямым следствием снижения уровня рождаемости. Более пятой части населения старше 60 лет, и эта доля, по прогнозам, вырастет до 36% к 2050 году.

"Женщины составляют около двух третей населения старше 65 лет и почти 3/4 населения старше 80 лет. Они сталкиваются с повышенным риском уязвимости и бедности. Рост расходов на здравоохранение и пенсии нагружает государственный бюджет, который финансируется за счет рабочей силы, численность которой сокращается, а состояние здоровья является неутешительным. Связанные с потребностями пожилых людей расходы в Украине будут переживать один из самых высоких ростов в Европе и, по прогнозам, составят 25% ВВП к 2050 году", — говорится в аналитике.

В то же время, в ООН прогнозируют и уменьшение трудоспособного населения более чем на 30% к 2050 году и советуют правительству Украины решать демографические проблемы, применяя адаптивные меры для обеспечения достаточного уровня социальной защиты, развития человеческого капитала, содействия эффективному экономическому росту в расчете на душу населения и уменьшению фискального давления.

Следует отметить, что по данным Государственной службы статистики, за январь-август 2021 года население Украины сократилось на 245,9 тысяч человек. Всего население страны по состоянию на 1 сентября составило более 41,3 миллиона человек.