В ООН резко осудили так называемые "выборы" РФ на ТОТ Украины: сколько государств подписали заявление

Такие выборы не имеют юридической силы в соответствии с международным правом.

В ООН резко осудили так называемые "выборы" РФ на оккупированных территориях. Совместное заявление подписали 54 страны и Европейский союз.

Об этом пишет постоянное представительство Украины при ООН.

Какие страны подписали заявление

Общий документ подписали: Албания, Андорра, Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Чили, Коста-Рика, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Латвия, Либерия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Маршалловые острова, Монако, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Польша, Норвегия, Португалия, Молдова, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, США, Уругвай и Европейский Союз.

Мы решительно осуждаем нелегитимные попытки Российской Федерации организовать выборы президента России на временно оккупированных территориях международно признанной территории Украины. Проведение выборов на территории другого государства-члена ООН без его согласия является явным игнорированием принципов суверенитета и территориальной целостности. международного права", – говорится в заявлении.

Генассамблея ООН в очередной раз обратилась ко всем государствам, международным организациям и специализированным учреждениям ООН с призывом не признавать никаких изменений РФ статуса АР Крым и города Севастополя, а также Донецкой, Херсонской, Луганской или Запорожской областей Украины. Любые действия или соглашения, которые могут быть истолкованы как признание любого такого измененного статуса, следует игнорировать.

Напомним, российские добровольцы объяснили, как Путин фальсифицирует выборы.

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