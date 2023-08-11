В ООН шокированы ударом России по гостинице в Запорожье, где останавливались их сотрудники

ООН призывает Россию "во имя человечности" прекратить невыборочные удары по Украине.

Гуманитарная координатор Организации Объединенных Наций в Украине Дениз Браун решительно осудила российскую ракетную атаку на Запорожье, в результате которой была повреждена гостиница "Reikartz", где останавливались сотрудники ООН.

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Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ООН — Украина.

"Я ошеломлена известием, что гостиница, которую часто использовали сотрудники ООН и наши коллеги из неправительственных организаций для поддержки пострадавших от войны, только что попали под российский удар в Запорожье. Это абсолютно недопустимо", — говорится в заявлении.

Она заявила, что раньше сама остановилась в этом отеле, когда посещала Запорожье. Также этот отель использует команда сотрудников ООН.

"Это была база ООН для работы по эвакуации гражданских жителей из комбината "Азовсталь" в Мариуполе в мае прошлого года", — сказала Браун.

Она отметила, что количество российских невыборочных ударов, из-за которых были повреждены объекты инфраструктуры и погибли многие гражданские, "достигло невероятных объемов" – и они являются нарушением международного гуманитарного права.

Она обратилась к российскому руководству с призывом "во имя человечности" придерживаться своих обязательств по международному гуманитарному праву и немедленно прекратить неизбирательные удары по Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подтвердил, что в результате новой атаки россиян по Запорожью погиб по меньшей мере один человек. Оккупанты атаковали город двумя ракетами и нанесли удар по объекту гражданской инфраструктуры.

Кроме того, мы ранее информировали, что количество пострадавших в результате ракетного удара РФ по Запорожью, произошедшего вечером в четверг, 10 августа, снова увеличилось.

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