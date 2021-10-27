В ОП анонсировали амбициозные планы "Большого строительства" в Херсонской области

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко анонсировал масштабное восстановление объектов социальной инфраструктуры в Херсонской области.

В частности, в 2022 году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" начнут возведение Ледовой арены, парков и ряда других важных объектов спортивной инфраструктуры.

Об этом он сообщил на брифинге во время рабочей поездки в Херсон.

По словам Кирилла Тимошенко, программа "Большая стройка" с каждым годом увеличивается по темам проектов. Акцент в следующем году планируется сделать на строительстве больниц, школ, садиков и развитии спортивной инфраструктуры. В частности, начнется строительство урбан-парка – на примере того, как было сделано на ВДНГ в Киеве.

Такие урбан-парки будем делать в каждом областном центре со следующего года. В том числе в Херсоне. Это не просто какой-нибудь спортивный объект. Это центр, магнит для молодежи, где еще можно отдыхать. Я знаю, что у Херсона пока нет много локаций, где можно отдыхать", – рассказал Тимошенко.

Параллельно в Херсоне планируют открыть еще один парк для прогулок и отдыха, а также начать строительство современного многофункционального спортивного комплекса и ледовой арены.

"Кроме ледовой арены с постоянным льдом, Херсон получит многофункциональный спорткомплекс. Сейчас идет проектирование и мы будем выходить уже на работы в следующем году", - добавил замглавы ОП.

Он отметил, что в этом году Херсонская область первой среди других областей завершила модернизацию приемных отделений больниц. На следующий год планируется реконструкция детской и взрослой областных больниц.

"Во многом Херсонская область была первой в Украине. Если мы говорим о "Большой стройке", это и приемные отделения. В 2021 году Херсонщина первой сдала все приемные отделения в области. Я думаю, что сейчас, когда идет пандемия Covid, это один из самых главных вопросов", - подчеркнул Тимошенко.

В этом году также приступили к модернизации аэропорта Херсона и реконструкции взлетно-посадочной полосы. Ожидается, что обновленный аэропорт откроется уже в новом летнем сезоне.

Напомним, строительство и восстановление объектов социальной инфраструктуры является одним из приоритетов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

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