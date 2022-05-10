В ОП финализуют данные нужд областей для послевоенного восстановления

В ОП финализуют данные нужд областей для послевоенного восстановления

В Офисе Президента Украины финализируют данные потребностей областей для подготовки плана обновления и модернизации страны.

Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

"Финализируем данные потребностей областей от наименьшего местного пункта до большого города", - сказал он.

Как известно, план предусматривает обновление Украины на новых принципах с использованием всех доступных ресурсов и возможностей.

По каждой области формируют 14 кластеров инфраструктуры, требующих восстановления или модернизации: это разрушенная инфраструктура, жилые объекты, админздания, образовательная, медицинская и спортивная инфраструктура, благоустройство территорий, сети (водоканалы, тепло-, газо- и электроснабжение), дороги, коммунальный транспорт, аэропорты, железнодорожная инфраструктура, безопасность каждой громады, а также спецпроекты и мемориалы.

После обработки детальной информации по каждой области станет четко понятно, что необходимо каждому поселку, городу, ОТГ или району.

Также, по словам Тимошенко, сейчас идет активная работа по проектированию домов для внутренне перемещенных лиц.

Напомним, по информации заместителя руководителя ОП, на сегодняшний день государство должно предоставить почти 600 тысяч квартир для обеспечения переселенцев жильем. Принимая во внимание масштаб, был выбран подход строительства с нуля, а также выкупа готовых квартир у застройщиков.

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