Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1516
Время на прочтение
1 мин

В ОП хотят заблокировать Telegram из-за теракта во Львове

В Офисе Президента предлагают радикальное решение по Telegram.

Дмитрий Гулийчук
Верещук призвала заблокировать Telegram

Верещук призвала заблокировать Telegram / © pixabay.com

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук предлагает заблокировать Telegram в Украине после теракта во Львове.

Об этом Верещук написала в том же Телеграмме.

«Сегодняшний теракт во Львове снова ставит вопрос о Telegram и других подобных анонимных платформах», — написала она.

Верещук напомнила, что РФ системно использует Telegram для вербовки террористов, координации их деятельности и совершения терактов.

«Это очередное напоминание нам подумать о функционировании Telegram и других анонимных платформ в нашем информационном пространстве во время войны. Если для защиты жизней наших людей и для защиты национальной безопасности мы должны ограничить возможности этих платформ, значит, мы должны это сделать», — призвала заместитель руководителя ОП.

Ранее волонтер Тарас Чмут заявил, что пока в Украине не закроют TikTok и Telegram — до тех пор будет тяжело проводить мобилизацию.

Глава Верховной Рады Стефанчук заявлял, что мессенджер Telegram может быть запрещен в Украине на законодательном уровне.

