- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1516
- Время на прочтение
- 1 мин
В ОП хотят заблокировать Telegram из-за теракта во Львове
В Офисе Президента предлагают радикальное решение по Telegram.
Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук предлагает заблокировать Telegram в Украине после теракта во Львове.
Об этом Верещук написала в том же Телеграмме.
«Сегодняшний теракт во Львове снова ставит вопрос о Telegram и других подобных анонимных платформах», — написала она.
Верещук напомнила, что РФ системно использует Telegram для вербовки террористов, координации их деятельности и совершения терактов.
«Это очередное напоминание нам подумать о функционировании Telegram и других анонимных платформ в нашем информационном пространстве во время войны. Если для защиты жизней наших людей и для защиты национальной безопасности мы должны ограничить возможности этих платформ, значит, мы должны это сделать», — призвала заместитель руководителя ОП.
Ранее волонтер Тарас Чмут заявил, что пока в Украине не закроют TikTok и Telegram — до тех пор будет тяжело проводить мобилизацию.
Глава Верховной Рады Стефанчук заявлял, что мессенджер Telegram может быть запрещен в Украине на законодательном уровне.