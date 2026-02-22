В ОП хотят заблокировать Telegram из-за теракта во Львове

Верещук призвала заблокировать Telegram / © pixabay.com

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук предлагает заблокировать Telegram в Украине после теракта во Львове.

Об этом Верещук написала в том же Телеграмме.

«Сегодняшний теракт во Львове снова ставит вопрос о Telegram и других подобных анонимных платформах», — написала она.

Верещук напомнила, что РФ системно использует Telegram для вербовки террористов, координации их деятельности и совершения терактов.

«Это очередное напоминание нам подумать о функционировании Telegram и других анонимных платформ в нашем информационном пространстве во время войны. Если для защиты жизней наших людей и для защиты национальной безопасности мы должны ограничить возможности этих платформ, значит, мы должны это сделать», — призвала заместитель руководителя ОП.

Ранее волонтер Тарас Чмут заявил, что пока в Украине не закроют TikTok и Telegram — до тех пор будет тяжело проводить мобилизацию.

Глава Верховной Рады Стефанчук заявлял, что мессенджер Telegram может быть запрещен в Украине на законодательном уровне.