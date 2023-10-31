В ОП отреагировали на резонансную статью Time о Зеленском

Резонансная статья Time о президенте Украины Владимире Зеленском является "субъективной точкой зрения конкретного журналиста".

Такое мнение высказал советник офиса президента Михаил Подоляк в эфире Радио Свобода во вторник, 31 октября.

По его словам, какой-то "озлобленности" или чувства "измены" со стороны партнеров нет. В то же время об "объективных вещах", таких как скорость поставки оружия, власти Украины говорят им открыто.

"Не забывайте, что это субъективная точка зрения конкретного журналиста, который имеет свое видение происходящего. Второе, я совсем не понимаю, что такое анонимные источники постоянно. Потому что когда я с кем-то разговариваю от имени Офиса президента, то я обязан обязательно говорю, что это я говорю… Кое-где эти анонимные источники — это люди, которые не имеют доступа к определенной информации, но где-то там рядом находятся и они хотят увеличить свой вес», — отметил Подоляк.

Несмотря на это, Подоляк отметил, что президент относится "жестко" к тому, что Украина воюет уже более 600 дней, и хочет "более эффективных коммуникаций, выполнения функциональных обязанностей" и реализации заявленных намерений "хотя бы на 70-80%".

Что предшествовало?

В понедельник вечером, 30 октября, в украинских соцсетях живо обсуждали статью Time с громким заголовком "Никто не верит в нашу победу так, как я". Внутри усилий Владимира Зеленского за сохранение Украины в борьбе, которую журнал сделал своей обложкой.

Читайте также: