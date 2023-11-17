В ОП отреагировали на заявление оккупантов об отступлении из Херсона

Советник ОП говорит, что свидетельствует о том, что Украина все делает правильно.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал сообщение оккупантов о том, что они якобы передислоцировались на более выгодные позиции на Херсонщине, но после вскоре удалили эту новость. По его словам, это проявление того, что внутри России есть конфликтные ситуации и определенные процессы эрозии.

Об этом Подоляк сказал в интервью 24 каналу.

Советник ОП говорит, что это так называемый фальстарт.

"Очевидно, что они готовились к возможности такого сценария. Возможно, кто-то там какую-то информацию передал, она была неправильно проанализирована, как это, в принципе, и характерно для России. Соответственно, в России уже началась какая-то истерика из-за принятия такого решения", — рассказывает он.

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Он также отмечает, важно то, что сообщение тиражировано государственными агентствами "ТАСС" и "РИА Новости", а после этого оно так же синхронно было удалено.

"Это ведь не просто так. Это очень конкретно говорит о том, что есть определенные процессы разбалансирования, то есть неэффективности управленческих вертикалей даже в военном руководстве России", – считает Подоляк.

Советник ОП резюмирует, что это говорит о том, что Украина все делает правильно.

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Что предшествовало

Пропагандистские СМИ РФ утром 13 ноября опубликовали сообщение со ссылкой на Минобороны России о том, что кафиры якобы " опрокидывают группировку "Днепр" на более выгодные рубежи".

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