В ОП ответили, будет ли продление срока добровольного возвращения из СЗЧ

Верещук призвала не воспринимать СЗЧ как забаву и заявила, что законодательство по СВЧ должно быть жестким.

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук призывает сбежавших в СЗЧ военных не медлить с возвращением на военную службу.

Об этом она сообщила в Telegram.

"Начался февраль. Осталось три с половиной недели для добровольного возвращения из СЗЧ. Советую на дополнительное продление срока не рассчитывать и с возвращением не медлить", – сказала заместитель Ермака.

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Верещук подчеркнула, что СЗЧ ни в коем случае не стоит воспринимали, как некую "молодежную забаву или способ уйти в отпуск, полечиться или перевестись в другое подразделение".

По ее мнению, соответствующее законодательство по СЗЧ "отражать справедливость и здравый смысл", но в то же время должно быть достаточно жестким, поскольку речь идет об обороноспособности государства.

Где больше всего и меньше СЗЧ

По информации Верещука, подавляющее большинство случаев СЗЧ происходит не на фронте, а в учебных центрах. Она призвала тщательно проанализировать, почему так происходит.

А меньше всего СЗЧ – в боевых подразделениях.

Напомним, что для тех военных, которые сбежали со службы до 29 ноября, и это их первое СЗЧ, остается возможность вернуться на службу до 1 марта 2025 по упрощенному алгоритму и возобновиться на службе уже в течение трех дней.

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