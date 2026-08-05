В ОП ответили, вернут ли Федорова на должность министра обороны

Михаил Федоров / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский пока не планирует возвращать Михаила Федорова возглавлять Министерство обороны, однако этот вопрос еще не закрыт для команды бывшего главы ведомства.

Об этом сообщили собеседник LIGA.net в Офисе президента и источник в команде Федорова.

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Вернут ли Федорова на должность министра — ответивших в ОП

По словам представителя ОП, возвращение Михаила Федорова на должность министра обороны исключено, поскольку нынешний временный исполняющий обязанности министра «Облако нормально взялся [за работу]».

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Отвечая на вопрос, поставили ли окончательную точку в этом вопросе, источник отметил, что Зеленский не спешит инициировать новую встречу с бывшим министром.

«Президент говорит, что у Михаила есть его телефон», — пояснил он.

Собеседник в Офисе президента добавил, что Владимир Зеленский «инициировал кучу встреч и ни с кем так долго не говорил за все время о том, как дальше будет работать человек, как с Михаилом».

«Сейчас ситуация в таком состоянии, что неясно, как она реально может закончиться», — отметил источник.

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Ответившие в команде Федорова

В то же время источник LIGA.net в команде Михаила Федорова заявил, что лично бывшему министру «не озвучили, что поставлена точка и дверь закрыта».

Там отмечают, что политик и его соратники пока не могут полноценно перейти к другим делам.

«Полноценно пойти в другое дело сейчас он и команда не могут, чтобы не изменить людям, которые уже более 20 дней выходят на мирные митинги и требуют продолжения проектов и антикоррупционных реформ, начатых командой в МО», — подчеркнул собеседник.

В то же время в команде бывшего главы Минобороны добавляют, что имеют «различные варианты того, как действовать дальше, чтобы продолжить реализацию плана войны».

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Украинцы продолжат выходить на митинги в поддержку Федорова

В то же время в Украине уже 21-й день подряд проходят митинги в поддержку Михаила Федорова. Несмотря на жаркую погоду, граждане в разных городах призывают власти вернуть его на должность министра обороны.

Митинг в поддержку Федорова 21-й день / © соцмережі

Митинг в поддержку Федорова 21-й день / © соцмережі

Митинг в поддержку Федорова 21-й день / © соцмережі

Отставка Федорова — последние новости

Напомним, Михаил Федоров, последние шесть месяцев возглавлявший Минобороны, 15 июля ушел в отставку. После увольнения он публично подверг острой критике Александра Сырского и подтвердил, что настаивал на отстранении главнокомандующего от должности.

Из — за увольнения во многих городах Украины прошли митинги в поддержку Федорова.

Впоследствии бывший министр обороны Федоров прервал долгое молчание и назвал реальную причину своего увольнения.

В свою очередь Михаил Федоров заявил, что не будет переходить в оппозицию к президенту Владимиру Зеленскому во время войны и предупредил, что не выйдет на улицу к участникам акций протеста, митингующих в его поддержку.

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