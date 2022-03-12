В ОП рассказали, как проходит эвакуация по состоянию на первую половину 12 марта

В ОП рассказали, как проходит эвакуация по состоянию на первую половину 12 марта

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram рассказал о ходе эвакуации мирных жителей из опасных городов по состоянию на первую половину субботы, 12 марта.

С самого утра в Запорожье была сформирована колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации, которую отправили в Мариуполь.

«Мариуполь – много усилий возложено на то, чтобы коридор сегодня заработал и люди получили помощь», – отметил Тимошенко.

Также утром 79 автобусов для эвакуации и два автомобиля с гуманитарным грузом отправились из Лохвицы в город Сумы. Уже после обеда, как сообщил Тимошенко, людей размещали в автобусах для дальнейшей эвакуации.

В Киевской области уже удалось доставить 20 автобусов с людьми из Бучи в Белогородку. Также в Белогородку прибыли 40 автобусов из Немишаева и Микуличей. Там людям оказывают первую помощь и предлагают питание.

«Автобусы из Гостомеля прибывают в Белогородку», - добавил он.

Напомним, в субботу утром Кирилл Тимошенко сообщил, что в течение 12 марта планируется эвакуировать людей из опасных районов Киевщины, Сум и Мариуполя.