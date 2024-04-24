В ОП рассказали, когда Залужный поедет послом в Лондон

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ближайшие несколько недель должен начать работу в должности посла Украины в Великобритании.

Об этом во вторник, 23 апреля, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает "Киев24".

"Насколько я понимаю, официально там все уже уточнено. То есть он (Залужный, – ред) будет официально послом. Имеется в виду относительно агремана и протокольной процедуры через МИД. Я думаю, что это уже вопрос недель. Там необходимо решать некоторые логистические составляющие" – сказал Подоляк.

Советник руководителя ОП заявил, что не видит никакой причины политизировать вопрос назначения Залужного и призвал людей более спокойно относиться к вопросу отставки или ротации управленческих кадров.

"Потому что война – это все же существенное кризисное явление и не все выдерживают нагрузку. Или наоборот – нужно где-то усиливать те или иные управленческие составляющие. И это нормальный процесс для любого здорового общества", – подытожил Подоляк.

Напомним, что 8 марта президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании.

По словам Зеленского, Залужный сам избрал для себя дипломатическое направление дальнейшей работы.

8 февраля президент Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ генерала Александра Сырского.