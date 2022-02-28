В ОП рассказали о последствиях ракетных ударов, которые нанесли по городам Украины оккупанты

В ОП рассказали о последствиях ракетных ударов, которые нанесли по городам Украины оккупанты

В частности, враг обстрелял аэродромы в Житомире и Запорожье.

В воскресенье, 27 февраля, российские кафиры нанесли несколько воздушных ударов по украинским городам, в том числе три ракеты были выпущены в сторону столицы Украины.

Об этом сообщил на вечернем брифинге советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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По его словам, из трех ракет, которые были нацелены на Киев, одна была сбита подразделениями украинского ПВО, еще одна попала в район Софиевской Борщаговки. По третьему снаряду достоверной информации нет. Также враг обстрелял другие города Украины. В частности, были нанесены воздушные удары по аэродромам в Житомире и Запорожье.

"В это время воздушная тревога раздается во многих городах, но надо понять, что воздушная тревога не всегда означает, что ракеты или самолеты направляются непосредственно в ваши города, просто по факту их взлета мы видим — они объявляются везде, потому что непонятно, куда летят ракеты, и нужно спрятаться за это время", — объяснил Арестович.

Напомним, по аэропорту в Житомире нанесли ракетный удар "Искандерами" со стороны Беларуси.

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