В ОП рассказали о последствиях ракетных ударов, которые нанесли по городам Украины оккупанты

В частности, враг обстрелял аэродромы в Житомире и Запорожье.
В воскресенье, 27 февраля, российские кафиры нанесли несколько воздушных ударов по украинским городам, в том числе три ракеты были выпущены в сторону столицы Украины.
Об этом сообщил на вечернем брифинге советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
По его словам, из трех ракет, которые были нацелены на Киев, одна была сбита подразделениями украинского ПВО, еще одна попала в район Софиевской Борщаговки. По третьему снаряду достоверной информации нет. Также враг обстрелял другие города Украины. В частности, были нанесены воздушные удары по аэродромам в Житомире и Запорожье.
"В это время воздушная тревога раздается во многих городах, но надо понять, что воздушная тревога не всегда означает, что ракеты или самолеты направляются непосредственно в ваши города, просто по факту их взлета мы видим — они объявляются везде, потому что непонятно, куда летят ракеты, и нужно спрятаться за это время", — объяснил Арестович.
Напомним, по аэропорту в Житомире нанесли ракетный удар "Искандерами" со стороны Беларуси.
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