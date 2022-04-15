В ОП рассказали о возобновлении Житомирщины после действий страны-террориста России

В ОП рассказали о возобновлении Житомирщины после действий страны-террориста России

В Житомирской области продолжается устранение разрушений, нанесенных войсками страны-террориста россии.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил подробности обновительных работ в регионе.

В целом, по его данным, на восстановление инфраструктуры и жилья в области выделено 100 млн грн.

В Овруче уже началась установка оконных блоков в жилых домах, а в пгт Черняхов и селе Раковщина идет восстановление поврежденных крыш.

В селе Базар сейчас проводится оценка повреждений и определения объемов работ, необходимых для восстановления.

«На севере области вместо разрушенных оккупантами мостов созданы временные переправы через реку Ирша в Малине и через реку Грезля между селами Народной общины для доставки продуктов, лекарств, гуманитарки в освобожденные от оккупантов населенные пункты», — рассказал заместитель руководителя ОП.

По его данным, сейчас идет разминирование села Новополье и населенных пунктов Народицкой территориальной общины Коростенского района.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко рассказал о ходе восстановительных работ на освобожденных территориях Киевщины. На эти нужды из резервного фонда было выделено 400 млн. гривен.